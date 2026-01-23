Dos vehículos chocaron en Ruta 18: una adolescente fue hospitalizada

El accidente ocurrió esta mañana, cuando dos vehículos colisionaron frente a una estación de servicio sobre la ruta 18 ala altura de Las Tunas. Varias personas resultaron lesionadas, entre ella una adolescente fue trasladada al hospital San Roque.
Un accidente de tránsito se produjo este viernes, alrededor de las 7.15 de la mañana, sobre la Ruta Nacional 18, frente a una estación de servicio en Las Tunas, donde colisionaron una camioneta y un automóvil. Como consecuencia del impacto, varias personas resultaron heridas, entre ellas una adolescente de 14 años.
Según información de testigos en el lugar, una camioneta Ford EcoSport habría intentado ingresar a la estación de servicio cuando fue impactada en uno de sus laterales por un automóvil Mercedes Benz que circulaba desde el sector de Villaguay.
Personas heridas y traslados
Producto del choque, los ocupantes de los vehículos sufrieron lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias. Posteriormente, algunos de los heridos fueron trasladados al hospital Dr. Castilla Mira de Viale para una mejor atención.
Según información a la que accedió Elonce, en la Ford Ecosport viajaba un hombre con sus tres hijos menores de edad de 10, 11 y 14 años. La adolescente de 14 fue trasladada inconsciente al Hospital San Roque de Paraná. Los ocupantes de dicha camioneta son oriundos del departamento Villaguay.
El otro vehículo (Mercedes Benz), que circulaba de Villaguay hacia Paraná, viajaba un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que sufrieron politraumatismos, consignó ADN Noticias.