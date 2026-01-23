Concepción del Uruguay: Delincuente intentó robar una moto y una bicicleta de un complejo de departamentos. Fue detenido

Según se confirmó a Génesis24, en las primeras horas de este viernes, personal del Comando Radioeléctrico logró la aprehensión de un hombre de 29 años quien fue sorprendido mientras intentaba sustraer vehículos estacionados en un complejo habitacional. El sujeto portaba herramientas de corte y fue capturado tras una breve persecución.

El operativo se inició alrededor de las 02:45 horas tras un llamado de alerta de un vecino que informaba sobre un individuo forzando una motocicleta en la zona de calle Moreno al 700. Al llegar a las inmediaciones, los efectivos divisaron en la intersección de calles J.D. Perón e Ingeniero Pereyra a un hombre con características físicas y vestimenta coincidentes con la descripción aportada.

Al notar la presencia policial, el sospechoso emprendió una veloz huida a pie, siendo interceptado y reducido finalmente a pocas cuadras del lugar.

Durante la requisa, se halló entre las pertenencias del aprehendido un alicate de corte. Posteriormente, al inspeccionar el complejo de departamentos donde se inició el incidente, los uniformados localizaron una motocicleta y una bicicleta que presentaba la linga de seguridad parcialmente cortada. Se constató que las marcas del corte en el cable coincidían plenamente con la herramienta secuestrada al sospechoso.

Además, personal policial investiga la presunta participación del detenido en otros hechos delictivos acontecidos recientemente bajo el mismo modus operandi.

La Fiscalía Auxiliar en turno dispuso que el hombre de 29 años permanezca detenido y sea alojado en la Alcaidía policial bajo el cargo de Tentativa de Robo.

