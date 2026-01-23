Ruta 20: Joven conductor fue hospitalizado tras protagonizar un vuelco

Un joven de 23 años resultó herido tras protagonizar un violento vuelco con su automóvil en la madrugada de este viernes, sobre la Ruta Provincial N° 20, a la altura de la curva ubicada frente al denominado “viejo acceso” a la localidad de Escriña, a unos 8 kilómetros al Norte de Urdinarrain.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana, cuando un Renault Sandero blanco, por causas que aún se investigan, despistó, dio varios tumbos y terminó detenido entre los pastizales, a varios metros de la cinta asfáltica.

En el lugar trabajaron efectivos de las Comisarías de Gilbert y Urdinarrain, y se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, ya que el conductor habría quedado atrapado dentro del vehículo.

Según informan los colegas de Radio Cristal, el joven —domiciliado en Urdinarrain— fue rescatado del habitáculo y trasladado en ambulancia al hospital «Belgrano», donde fue asistido por múltiples golpes y lesiones.

Tras su evaluación médica, se determinará si será derivado al hospital «Centenario» de Gualeguaychú.

Comparte esto: Twitter

Facebook

