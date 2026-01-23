Caseros: Denuncian hechos de vandalismo en el Anfiteatro Municipal

Durante la noche de este jueves se registraron hechos de vandalismo en el Anfiteatro Municipal, con daños visibles en el trencito ubicado en este espacio público (rotura de maderas en el frente, ruedas y carrito, desplazamiento del tren del lugar donde estaba emplazado).

Según los datos recabados, los hechos habrían sido protagonizados por un grupo reducido de menores, que fueron vistos circulando en horario nocturno sin acompañamiento adulto.

Ante esta situación, se hace un llamado respetuoso pero firme a las familias para que refuercen el cuidado, la supervisión y el acompañamiento de sus hijos, recordando que el respeto por los espacios públicos y la convivencia comunitaria son una responsabilidad compartida.

Este mensaje busca generar conciencia y corresponsabilidad, entendiendo que el cuidado del espacio público y la formación en el respeto por los bienes comunes comienzan en el ámbito familiar.

Se continuará trabajando de manera preventiva junto a las instituciones correspondientes, con el objetivo de preservar los espacios públicos y garantizar una convivencia sana y segura para todos.

