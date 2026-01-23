Puerto de Concepción del Uruguay: Se realizan tareas de mantenimiento del dragado en el río Uruguay

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), a través de la empresa belga Jan De Nul y en el marco del contrato adjudicado mediante licitación pública internacional, se encuentra ejecutando tareas de mantenimiento del dragado con el objetivo de garantizar la navegación segura en el río Uruguay, frente a las costas de Concepción del Uruguay.

En las últimas horas pudo observarse a la draga Niña realizando los recorridos previstos dentro del proyecto de dragado, destinados a sostener la profundidad del canal navegable en 23 pies de navegación (25 pies de profundidad), incluyendo el canal de acceso al Puerto de Concepción del Uruguay.

La Niña es una draga de succión por arrastre, con 89,65 metros de eslora y 18,4 metros de manga, perteneciente a la firma Jan De Nul, una de las principales empresas especializadas en dragado a nivel mundial.

Las tareas que se están llevando adelante comprenden el canal de acceso al Puerto, los muelles operativos y la zona de maniobras, donde los buques realizan el giro necesario para amarrar en los distintos sitios de atraque de la terminal portuaria.

El dragado de mantenimiento tiene continuidad desde el año 2018, a partir del convenio suscripto entre la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la firma belga, mediante el cual se adjudicó inicialmente el dragado de apertura y, posteriormente, en dos oportunidades, el dragado de mantenimiento del río Uruguay.

Dichas tareas abarcan el tramo comprendido entre el kilómetro 0 y el kilómetro 187,1, a 23 pies de navegación (25 pies de profundidad), incluyendo el canal de acceso al Puerto de Concepción del Uruguay, y el tramo entre el kilómetro 187,1 y el kilómetro 207,8, correspondiente al Puerto de Paysandú, a 17 pies de navegación (19 pies de profundidad).

Las tareas de dragado y balizamiento del río Uruguay resultan estratégicas para el desarrollo productivo y logístico de la región, ya que permiten asegurar condiciones de navegación predecibles y seguras durante todo el año, reducir costos de transporte, optimizar la operatoria portuaria y fortalecer la competitividad de nuestro puerto con generación de empleo asociado a la actividad portuaria y logística.