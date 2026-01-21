Tradición y amor: novia entrerriana llegó a la iglesia a caballo para dar el «sí»

La llegada de la novia montada a caballo en la Plaza Islas Malvinas de Los Charrúas se convirtió en una postal inolvidable. No fue solo una entrada distinta, sino un homenaje a las raíces, la identidad y las tradiciones que siguen vivas en la comunidad.
Una joven novia, Melina Martínez, eligió llegar a su casamiento montada a caballo y con ese gesto sencillo, pero profundamente simbólico, logró emocionar a todo un pueblo. La escena se vivió en la Plaza Islas Malvinas de Los Charrúas, departamento Concordia, donde el silencio atento y las miradas cargadas de emoción acompañaron cada paso de ese momento único.
Allí la esperaba Mario Javier Herman, su futuro esposo, junto a familiares, amigos y vecinos que fueron testigos de una ceremonia atravesada por el amor y el sentido de pertenencia. No fue solo una llegada distinta: fue una expresión genuina de identidad, una forma de decir quiénes son y de dónde vienen.
Las imágenes del emotivo ingreso recorrieron rápidamente las redes sociales y se volvieron virales, dejando un mensaje claro y poderoso: cuando hay amor, la tradición también celebra. El caballo, compañero fiel del hombre y la mujer de campo, fue en ese instante el puente entre el pasado y el presente, entre la historia heredada y el futuro que comienza.
En su andar sereno llevó sueños, promesas y el orgullo de una cultura que no se olvida. Cada paso resonó como una afirmación silenciosa de respeto por las raíces y de orgullo por una forma de vida que sigue transmitiéndose de generación en generación.
“Las tradiciones no atan: unen”, fue uno de los mensajes que dejó la escena compartida por Bandera Verde Turf, que felicitó a la pareja por la iniciativa y por elegir honrar sus raíces en uno de los días más importantes de sus vidas.
Melina Martínez tiene 24 años y es técnica en criminalística, aunque su vínculo con el campo es parte central de su vida. Cada año participa en cabalgatas en la localidad junto a grupos de jóvenes, recorre caminos rurales y comparte destrezas gauchas, desfiles tradicionales y juegos típicos. Mario Javier Herman, de 30 años, es el encargado de la Estancia Don Gabriel y comparte ese mismo amor por el campo y sus valores, dio cuenta El Observador del Litoral.