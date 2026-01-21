Concepción del Uruguay: Se produjo un principio de incendio en vivienda esta mañana

Según se confirmó a Génesis24, esta mañana siendo las 06:27 horas, personal de Bomberos de la ciudad fue alertado sobre un principio de incendio, en una vivienda ubicada en España al 300.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación. Llegados al lugar, se realizó perímetro de seguridad y se constató que sería un armario depósito adyacente a la parrilla.

El personal de Bomberos Voluntarios procedió a trabajar hasta su extinción total y se retiraron los elementos para realizar enfriamiento.

VARIAS INTERVENCIONES POR INCENDIOS FORESTALES

Se recuerda a la comunidad que está PROHIBIDO QUEMAR (Resolución Nº 1685 S.A EXTE. R.U.Nº 3.322 124/25) en cualquiera de sus variantes hasta el 28 de febrero del 2026.

Desde Bomberos Voluntarios Concepción del Uruguay se estuvo trabajando con unidades y Bomberos Voluntarios forestales en:

• Ex¬-Circuito Mena

• Barrio Las Quintas

• Incendio en la banquina de la Capilla San José

• Acceso Arturo Frondizi y Blvd. Dr. R. Uncal (en tres oportunidades)

• Claveles y Geranios

• Frente a la escuela Nº 17 “Dra. Teresa Ratto”

• Barrio 134 viviendas

• Zona El Prado

Comparte esto: Twitter

Facebook

