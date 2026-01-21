Gallay gestiona mejoras en servicios básicos y analiza el plan de obras 2026 para el Departamento Uruguay

El legislador se reunió con vecinos de Villa Las Lomas Sur por falencias en infraestructura y coordinó prioridades para el Departamento con la Jefatura Zonal de Arquitectura.

Allí, los vecinos manifestaron su preocupación por el estado crítico de los servicios esenciales: deficiencias en el suministro de agua y red de cloacas, fallas en el alumbrado público y dificultades en la transitabilidad de las calles, factores que, según explicaron, impactan directamente en la inseguridad de la zona.

«Atender estas necesidades es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa. Son servicios básicos que garantizan la salud pública y el desarrollo de la comunidad», afirmó el legislador, quien destacó la predisposición de los vecinos para colaborar en soluciones que el Estado municipal aún no ha resuelto.

Asimismo, Gallay mantuvo un encuentro con Claudia Avalos, Jefa Zonal de Arquitectura, donde dialogaron sobre las obras de infraestructura ejecutadas durante 2025. Las mismas se llevaron a cabo en distintas localidades del departamento permitiendo fortalecer la educación, salud y bienestar de la población.

Fue propicia la oportunidad para analizar los desafíos que se presentan para este año, con proyectos que ya se están llevando a cabo y que continuarán impulsando el desarrollo y mejorando la calidad de vida de las comunidades.

Cabe destacar que desde el Gobierno Provincial continúa el compromiso de brindar solución a viejas problemáticas que no encontraban respuesta en gestiones anteriores.

