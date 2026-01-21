La policía lo detuvo luego de que lo atraparan mirando por la cerradura de una casa

El hecho ocurrió durante las primeras horas de este miércoles 21 de enero. Un sujeto de 27 años terminó detenido luego de que lo encontraran mirando a través de la cerradura de una casa en la zona sur de Concordia.
Detenido por mirar por la cerradura. La medida fue adoptada luego de que personal de la Comisaría Primera informara que, en el marco de una recorrida preventiva sobre calle Pancho Ledesma, en la zona sur de Concordia, los efectivos observaron a un masculino espiando hacia el interior de una vivienda a través de la cerradura de la puerta.
Al ser identificado, el sujeto manifestó que se trataba de la casa de un familiar. Sin embargo, tras golpear insistentemente la puerta, fueron atendidos por una mujer que aseguró no conocerlo. Ante esta situación, el individuo fue aprehendido y se procedió al secuestro de varios elementos que ya tenía preparados sobre la vereda, entre ellos sillones, zapatillas y tarros de pintura, listos para ser llevados.
Además, se constató que la propiedad cuenta con un cerco perimetral de aproximadamente 1,5 metros de altura, el cual el sujeto habría escalado para ingresar al domicilio. Fuente: Concordia Policiales