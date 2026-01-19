Marcas ganaderas más protegidas: el Gobierno amplió plazos y derechos

Entre los principales cambios, la normativa extiende de cinco a diez años el plazo de vigencia de las marcas y señales, con posibilidad de renovación por períodos sucesivos iguales. Asimismo, una vez vencido ese plazo, se establece que el diseño no podrá ser otorgado a terceros durante cincuenta años, ampliando significativamente la protección prevista en el esquema anterior. La ley también ratifica la transferencia por parte del titular y la transmisión hereditaria, consolidando la continuidad del derecho y su valor patrimonial.

Respaldo al campo

Estas modificaciones fueron impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio como una respuesta concreta a demandas planteadas por el sector agropecuario, y diseñadas de manera conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó que «extender los plazos de vigencia y proteger el diseño de las marcas es reconocer el valor productivo, económico y también identitario que tienen para la ganadería entrerriana», y remarcó que se trata de una decisión construida a partir del diálogo permanente con el sector.

Por su parte, el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, explicó que «se trata de cambios relevantes, surgidos a partir del diálogo con el sector; en línea con la determinación del gobernador de consolidar un esquema fiscal más previsible y equilibrado».

Durante 2025, ATER implementó mejoras en sus sistemas informáticos, que permitieron digitalizar de manera integral los trámites vinculados a marcas y señales, facilitando que los productores puedan realizar altas, modificaciones y gestiones asociadas de forma remota, desde distintos puntos de la provincia.

«Este trabajo, desarrollado con equipos técnicos propios, nos permite contar hoy con un sistema más ágil y accesible, que acompaña las modificaciones normativas y mejora la relación del productor con el Estado», apuntó Korell.

La modificación de este régimen se suma a otras decisiones adoptadas por el Gobierno provincial, como la eliminación de más de 100 tasas de alcance general, que incluyó la supresión de los cargos aplicables al registro de marcas y señales, y la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT), que permitió unificar y agilizar el movimiento de hacienda en todo el territorio entrerriano.