Choque y vuelco en la Ruta 12 terminó con un vehículo completamente incendiado

Se produjo este domingo por la mañana un choque en el cual colisionaron de frente un Peugeot 307, que se terminó incendiado, y una camioneta Toyota, que volcó y terminó dada vuelta al costado de la cinta asfáltica. El siniestro tuvo lugar este domingo a las 7 horas, en la ruta 12, en cercanías de El Palenque.

La Policía de Cerrito intervino en el suceso en la ruta nacional 12, kilómetro 476.

Por motivos que se investigan, chocaron frontalmente una Toyota con tres ocupantes, que se dirigía en el sentido Cerrito-Paraná, y un Peugeot 307, que lo hacía en la dirección contraria.

Los hombres del Toyota padecieron algunos golpes menores tras el vuelco del rodado, en tanto que el conductor del vehículo más pequeño tuvo que ser derivado al hospital de Cerrito por los golpes.

Según informó el periodista Javier Aragón, el Peugeot tras la colisión se incendio en su totalidad. Ahora