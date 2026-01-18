Automovilismo: el Turismo Nacional llegará con novedades a Paraná

La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) informó que habrá novedades en el cronograma de actividades para las dos divisionales de la especialidad a aplicarse a partir del presente año.

Es que a partir de la primera fecha del, a disputarse en el autódromo Ciudad de Paraná del Club de Volantes Entrerrianos el 7 y 8 de febrero, la actividad oficial para ambas clases se concentrará entre los días sábado y domingo.

En tanto, se aclara, la decisión quedará sin efecto en aquellos casos donde el Cronograma de Actividades sea compartido en su desarrollo con las categorías Turismo Carretera, TC Pista, TC Mouras y TC Pista Mouras.