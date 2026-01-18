El martes Diputados tratará la prórroga de la emergencia en obras públicas

Tras los cambios que la semana pasada introdujo la Cámara de Senadores al proyecto del Poder Ejecutivo, la iniciativa volvió a la Cámara de Diputados.
Está previsto que en la semana será analizada por la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento.
El miércoles pasado la Cámara de Senadores aprobó -con modificaciones técnicas- el proyecto que establece la prórroga de la emergencia en obras públicas y viales.
De este modo, la iniciativa volvió a la Cámara de Diputados y la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento se reunirá a tal fin el martes a las 16.
El anuncio sobre la realización de la reunión había sido adelantado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
