Producir el trigo de esta campaña demandó una inversión que ronda los 320 millones de dólares

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos reportó un récord histórico de producción de trigo, alcanzando las 3.093.020 toneladas, cifra que representa un crecimiento interanual del 57%. Este resultado inédito, ponderan, es consecuencia directa de haber logrado máximos históricos en dos variables claves como la superficie sembrada, la cual creció un 18%, y el rendimiento promedio provincial escaló un 33%, ubicándose en 4.238 kg/ha.La inversión directa de los productores entrerrianos ascendió a 320 millones de dólares (excluyendo arrendamientos y gastos de comercialización). Por otro lado, valuando la cosecha al precio Pizarra Rosario del 31 de diciembre, el Valor Bruto de la Producción alcanzó los 554 millones de dólares, mostrando un incremento interanual del 35%.

Este resultado se dio en un contexto de precios a la baja: la cotización del trigo sufrió una fuerte tendencia bajista desde agosto, alejándose de los 200 USD/tn que marcaba la posición a diciembre de 2025 al inicio de la campaña. Tras tocar un piso de 161 USD/tn en noviembre —mínimo del último lustro—, la cotización reaccionó levemente al alza tras el anuncio oficial en diciembre de la reducción permanente de retenciones (del 9,5% al 7,5%). Finalmente, el ciclo cerró en 179 USD/tn, un valor que, si bien recuperado, quedó un 10,5% por debajo de las expectativas iniciales.

La agroindustria ya saborea el acuerdo del Mercosur y la UE

Sin embargo, el volumen excepcional no fue acompañado por la calidad. Según la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos, el nivel de proteína promedió el 9%, obligando a comercializar con penalizaciones en el pago de la liquidación del cereal por no alcanzar la base de comercialización mínima del 11%.

Este factor, sumado a los gastos de arrendamiento, comercialización y estructura, limitó la rentabilidad final. Como resultado, y aun con rindes históricos, el margen bruto en la provincia cerró con un reducido margen positivo, afectado por la doble presión de una cotización de mercado baja y los descuentos aplicados por la falta de proteína.

La producción en campo propio muestra resultados positivos en todos los departamentos, con mayor rentabilidad en las regiones sur y oeste (donde se registraron los mejores rindes), destacándose también Federación y Feliciano por sus rendimientos excepcionales. Además, en el promedio provincial, este tipo de manejo generó beneficios de alrededor de 182 U$S/ha.

Al incorporar el costo del arrendamiento anual, los márgenes se mantienen positivos en gran parte del territorio entrerriano, aunque con excepciones puntuales. El departamento de Concordia finalizó con rendimientos por debajo del rinde de indiferencia, mientras que en Colón los resultados fueron prácticamente neutros. En el promedio provincial, la producción bajo arrendamiento arrojó un beneficio de 83 USD/ha, lo que representa una rentabilidad aproximada del 11%. La distribución detallada de los márgenes brutos por departamento puede observarse en la

El cierre de campaña deja un balance positivo pero ajustado. Si bien el volumen cosechado permitió cubrir costos y sostener resultados favorables en gran parte de la provincia, la rentabilidad final del 11% en campo arrendado evidencia un margen de error mínimo. La penalización por proteína y la tendencia bajista del mercado erosionaron gran parte del valor generado, demostrando que, en el contexto actual, alcanzar rindes récord es una condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar márgenes positivos.