La provincia consolida proyectos con financiamiento internacional para obras viales

Durante el encuentro se abordaron los avances en la preparación de proyectos y presentaciones técnicas necesarias para acceder a líneas de financiamiento internacional.

Tras la reunión, Donda señaló que el eje del trabajo está puesto en cumplir con los requisitos técnicos y los plazos que demandan este tipo de gestiones. «Estamos trabajando en los proyectos y en los tiempos que exige este tipo de financiamiento», indicó y remarcó que la infraestructura vial es una prioridad para la gestión provincial.

«Tenemos la confianza de que vamos a calificar en los proyectos que se están preparando, que son importantes para toda la provincia. Los caminos son clave para el desarrollo productivo y la conectividad», afirmó.

En ese marco, el funcionario destacó que Vialidad provincial avanza en la incorporación de nuevas tecnologías, en la capacitación de sus equipos y en la articulación con los gobiernos locales para mejorar la respuesta ante los problemas de transitabilidad.

Asimismo, subrayó la necesidad de avanzar hacia una planificación de largo plazo. «El desafío es dejar atrás la urgencia y planificar los próximos 10 años: qué rutas construir, cómo sostener su mantenimiento y qué inversión requiere cada una, incluyendo los caminos rurales», señaló.

En ese sentido, anticipó que se proyecta incorporar la tecnología BIM (Building Information Modeling), una herramienta que permite mejorar la planificación y gestión integral de los proyectos de infraestructura.

Por último, Donda destacó el mensaje del gobernador a los equipos técnicos, enfocado en la responsabilidad y el trabajo sostenido para lograr un impacto concreto en la transitabilidad de la provincia.