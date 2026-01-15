Concepción del Uruguay: Roban equipos de sonido en plena madrugada y detienen al autor del hecho

Según se confirmó a Génesis24, en las primeras horas de este jueves, personal de la Sección Motorizada procedió a la aprehensión de un hombre de 32 años que fue sorprendido trasladando elementos sustraídos de un emprendimiento local de sonido. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 00:40 horas, cuando los uniformados realizaban recorridas de prevención por el Boulevard 12 de Octubre, metros antes de su intersección con calle Chacabuco.

Durante el patrullaje, los funcionarios divisaron a un masculino que se desplazaba a pie transportando seis estructuras metálicas tipo trípode, utilizadas habitualmente como bases de parlantes. Al interceptarlo para su identificación, se constató que también portaba una mochila que contenía guantes, calzado tipo borceguíes y un elemento punzante de fabricación casera.

En el lugar se hicieron presentes un joven de 22 años y un hombre de 60 años, este último propietario de la firma damnificada “Tito Sonidos”, quien reconoció los elementos como propios y manifestó su voluntad de radicar la denuncia correspondiente tras haber sido alertado por su hijo sobre la sustracción.

Ante lo ocurrido, la fiscalía interviniente dispuso que el aprehendido fuera trasladado a la sección Alcaidía de la Comisaría Primera para su correcta identificación y alojamiento en relación a la causa de hurto en flagrancia. Asimismo, se dio intervención a la División Policía Científica para las pericias de rigor, mientras que los equipos fueron secuestrados formalmente y entregados en el lugar a su legítimo dueño.

Comparte esto: Twitter

Facebook

