Moto que fuera robada en Colón fue encontrada en Talita, cerca de un arroyo

Según se confirmó a Génesis24, personal policial de la Comisaría Talita procedió al secuestro de un motovehículo durante la tarde de ayer, luego de ser alertados sobre su hallazgo en el lecho de un curso de agua sobre la Ruta Provincial N° 42.

El procedimiento se originó aproximadamente a las 19:50 horas en la zona del puente del Arroyo Paso Los Gansos. Una ciudadana mayor de edad, que se encontraba en el lugar realizando actividades recreativas junto a su hijo menor, divisó un rodado sumergido en el agua y dio aviso inmediato a los uniformados.

Al arribar al lugar, los funcionarios policiales realizaron las maniobras necesarias para retirar el vehículo de la profundidad del arroyo. Una vez en la superficie, se constató que se trataba de una motocicleta marca Honda Wave.

Tras compulsar los datos del motor y el cuadro a través de la sala del Comando Radioeléctrico, se informó que la unidad poseía un pedido de secuestro vigente por robo, denunciado el pasado 1 de enero de 2026 en la jurisdicción de la ciudad de Colón.

Ante la confirmación de la procedencia ilícita del rodado, el personal policial procedió al secuestro formal de la unidad. Asimismo, se dio intervención a la División Policía Científica para realizar los peritajes de rigor antes de que el vehículo sea restituido a su legítima.

