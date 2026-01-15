Concepción del Uruguay: Dos jóvenes detenidos tras realizar maniobras peligrosas a bordo de una moto

Según se confirmó a Génesis24, en las primeras horas de este jueves, personal policial de la Comisaría Tercera protagonizó una persecución que culminó con el secuestro de una motocicleta de alta cilindrada y la demora de dos ocupantes que ponían en riesgo la seguridad vial.

El hecho se registró alrededor de las 03:40 horas durante un operativo preventivo. Los uniformados intentaron detener la marcha de una motocicleta que circulaba con dos personas a bordo, quienes desobedecieron reiteradas voces de alto e iniciaron una fuga a alta velocidad.

En su intento de escape, el conductor realizó maniobras sumamente peligrosas, circulando en contramano y por sectores peatonales.

Tras un seguimiento controlado, los funcionarios lograron interceptar el rodado en el Bulevar 12 de Octubre, entre las calles República del Líbano y José Hernández.

Los ocupantes fueron identificados como un adolescente de 16 años, quien conducía el vehículo, y su acompañante, un joven de 18 años.

El rodado, una motocicleta Honda CG Titán 150 cc, no contaba con la documentación obligatoria ni la transferencia realizada, lo que motivó su retención para establecer fehacientemente su propiedad y procedencia.

A raíz del procedimiento, se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la conducción temeraria. Por disposición de la fiscalía en turno, el menor de edad fue trasladado a la Comisaría de Minoridad para ser entregado a sus progenitores, mientras que el mayor de edad recuperó la libertad tras ser correctamente identificado. En tanto, la motocicleta fue formalmente secuestrada por el personal policial.

Comparte esto: Twitter

Facebook

