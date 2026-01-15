Ruta 20: Colisión entre dos vehículos cerca del cruce con la 39

En las primeras horas de la mañana de este jueves 15 de enero, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Provincial Nº 20, en el tramo comprendido entre el acceso a Termas Basavilbaso y el cruce con la Ruta Provincial Nº 39.

Según se informó, alrededor de las 07:10 horas, y a unos 100 metros del empalme con la Ruta 39, dos vehículos que circulaban en sentido Sur–Norte protagonizaron una colisión por alcance.

El hecho involucró a una camioneta Volkswagen Amarok color gris, conducida por una vecina de la ciudad de Gualeguaychú, que impactó contra la parte trasera de un furgón Peugeot perteneciente a la empresa Electrocolon, al mando de un vecino de Colón.

A pesar del impacto, no se registraron personas lesionadas y no fue necesaria la intervención del servicio de emergencias médicas, ni traslados en ambulancia.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Basavilbaso, junto a Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas preventivas y las actuaciones de rigor.

El tránsito no fue interrumpido, ya que los vehículos fueron desplazados hacia la banquina oeste, permitiendo la circulación normal mientras se completaban los procedimientos correspondientes.

Crédito: FM Riel

