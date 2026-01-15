Autovía Artigas: Automóvil se incendió por completo a la vera de la cinta asfáltica

De acuerdo a lo confirmado, anoche siendo las 23:55 horas, ingresa un llamado telefónico a la guardia de Bomberos Voluntarios de Chajarí, mediante el cual se da el alerta que en la autovía 14 había un incendio en proceso de un automóvil a la altura del km 337, carril Norte-Sur.

Una vez presentes en el punto indicado, se observa el incendio generalizado del automóvil, sin precisar marca ni modelo, procediéndose a apagar las llamas y asegurar el sector para evitar que se propague el fuego a la zona rural, por lo que hubo que interrumpir por un breve lapso la circulación por el carril afectado.

Cabe mencionar que no habría víctimas, ni tampoco ningún responsable del rodado en el lugar del siniestro ígneo.

No se localizó al propietario (identificado mediante serial del motor, y por disposición de la UFI, debe quedar una consigna policial hasta que personal de Bomberos Zapadores realicen las pericias.

Trabajaron en el lugar, personal de Cuerpos Especiales de Comisaría «El Tagüé», Policía Científica, Puesto de Control Vial PER a la par de Bomberos Voluntarios de Chajarí.

