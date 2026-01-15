Autovía Artigas: Automóvil protagonizó un vuelco este mediodía

Un automóvil volcó este mediodía en la Autovía 14, a la altura del kilómetro 175, en el tramo Concordia norte–sur.

El vehículo —un Renault Clio— terminó con las cuatro ruedas hacia arriba, sobre una de las manos de la ruta.

Por el siniestro, el tránsito quedó cortado en sentido norte–sur, mientras se realizaban las tareas de asistencia y retiro del rodado.

Se aguardaban imágenes del lugar al momento del reporte.

Crédito: Pato Becerra

