Concepción del Uruguay: Trabajadores de Superporco SRL recibieron el total del sueldo adeudado del mes de diciembre

En horas del mediodía se recibió la buena noticia que todos los trabajadores de Superporco srl pertenecientes al Grupo GTA, han recibido el total del sueldo Adeudado del mes de diciembre.

cumpliendo la empresa lo acordado en la Asamblea de trabajadores ,delegado y miembros de la comisión de la seccional 415 realizada el pasado martes 13, donde se comprometió a abonar antes del día viernes la totalidad del sueldo y el saldo del aguinaldo la próxima semana..

Nuestra premisa siempre ha sido el diálogo, y la firmeza en no sólo defender los derechos de nuestros trabajadores si no también las fuentes de trabajo.

Agradecer a nuestros afiliados y su familia la paciencia que han tenido hasta ahora, con la empresa, apostando a que esto se solucione y se comience no solo. a trabajar si no también a cobrar en tiempo y forma.

