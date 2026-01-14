Preparativos en el predio del Carnaval de Caseros

Comenzó la cuenta regresiva para la primera noche del Carnaval de Caseros, que se vivirá el próximo sábado 17 de enero, desde las 22:00 horas.

Por tal motivo, durante esta semana, personal de la Municipalidad de Caseros inició los trabajos de preparación en el sector del corsódromo, ubicado sobre calle 10. En este marco, se procedió al cierre del tránsito en calle 10 y su intersección con calle 17. Además, se colocaron las tribunas y se realizaron tareas de pintura en la pasarela.

El Área de Seguridad Ciudadana informa a toda la comunidad que, durante las noches en que se desarrolle el Carnaval de Caseros —los sábados 17, 24 y 31 de enero, y 7 de febrero—, a partir de las 17:00 horas, las siguientes arterias permanecerán cerradas al tránsito vehicular:

Calle 10, entre calles 13 y 27

Calles 13, 15, 17, 19, 23 y 25, entre calles 10 y 08

Calle 12

Calle 23, entre calles 14 y 08

Desde el horario mencionado no se permitirá la circulación en dichas calles, exceptuando los vehículos pertenecientes a la organización del evento.

Asimismo, se solicita la colaboración de los frentistas de estas arterias para que retiren sus vehículos antes de las 17:00 horas.

Para más información sobre fechas y detalles de los Carnavales, pueden consultar las redes oficiales de Carnavales de Caseros.

Comparte esto: Twitter

Facebook

