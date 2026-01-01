Renovaron alerta meteorológica por altas temperaturas

En tanto los departamentos Victoria y Gualeguay estarán en alerta amarilla que tienen efecto leve a moderado en la salud.

Las altas temperaturas se mantendrán los próximos días, las mismas afectan sobre todo a los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Recomendaciones

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

– Solicitar de inmediato asistencia médica.

– Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

– Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca