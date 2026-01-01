Concepción del Uruguay: Detuvieron a una pareja que robó una cartera con tarjetas y realizó diversas compras

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo realizado durante la tarde de ayer, 31 de diciembre, personal de la Comisaría Segunda logró la detención de un hombre y una mujer acusados de ingresar a una vivienda tras saltar un tapial y utilizar las tarjetas bancarias de la víctima para realizar compras fraudulentas.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:20 horas en un domicilio de calle José Hernández, apenas unas horas antes del brindis de Año Nuevo.

La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada el pasado 29 de diciembre por una mujer de 45 años. Según su relato, autores desconocidos habían ingresado a su casa y sustraído una cartera que contenía documentación personal y sus tarjetas de débito y crédito. Poco después, la damnificada constató que se estaban realizando transacciones comerciales con sus plásticos.

De forma inmediata se trabajó en el caso logrando individualizar a los sospechosos, gracias a las cámaras de seguridad de un vecino.

Fue así que mediante mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías en Turno, los efectivos policiales allanaron la vivienda de los sospechosos. Se procedió al a la detención de ambos implicados y el secuestro de prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas al momento del robo.

La justicia dispuso la inmediata detención de los sospechosos, quienes fueron identificados como: un hombre de 33 años: Trasladado y alojado en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera y una mujer de 39 años: Trasladada por personal de la Comisaría de Minoridad. Ambos quedaron imputados por los delitos de «Hurto Calificado por Escalamiento» y «Estafa», quedando a disposición de la fiscalía interviniente para su indagatoria.

