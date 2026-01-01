Autovía Artigas: Tres personas hospitalizadas tras colisión en acceso a ciudad

El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves 1º de enero, en la intersección de la Ruta Nacional 14 y la Ruta Provincial 4. Dos vehículos colisionaron y tres ocupantes debieron ser trasladados en ambulancia al hospital.
El accidente de tránsito se registró en la mañana de este 1º de enero de 2026, en el principal acceso oeste a la ciudad de Concordia, cuando dos vehículos colisionaron en la intersección de la Ruta Nacional 14, Autovía José Gervasio Artigas, y la Ruta Provincial 4, que conecta a Concordia con la localidad de Los Charrúas.
De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a Diario Río Uruguay, el siniestro vial ocurrió alrededor de las 10.45 de la mañana.
En el lugar intervinieron efectivos policiales y personal de emergencias, luego de ser alertados sobre el choque entre dos automóviles que circulaban por ese nudo vial.
Detalle del choque
Según el parte policial, los vehículos involucrados fueron una camioneta Ford Eco Sport y un automóvil Audi A4.
La Ford Eco Sport era conducida por un hombre de 68 años, quien realizaba el rulo correspondiente en la Ruta Provincial 4, tras salir de la Autovía José Gervasio Artigas para ingresar a la ciudad.
En esas circunstancias, y por causas que se tratan de establecer, se produjo la colisión con el Audi A4, que era conducido por un hombre de 37 años, quien circulaba por la Ruta Provincial 4 en sentido noroeste, siempre de acuerdo a la información oficial suministrada por la policía.
Personas trasladadas al hospital
Como consecuencia del siniestro, tres personas debieron ser asistidas y trasladadas en ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas 107 hacia la guardia del hospital Masvernat para su evaluación.
Entre los derivados se encontraban un hombre de 29 años, una mujer de 22 años y el conductor de la Ford EcoSport, de 68 años, sin que hasta el momento se hayan informado oficialmente detalles sobre la gravedad de las lesiones sufridas.
El impacto generó importantes daños materiales en ambos rodados. Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que trabaja para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente. DRU