Una mujer resultó lesionada en un siniestro vial ocurrido en ruta entrerriana

En la mañana de este jueves, alrededor de las 11, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 2 ½ de la Ruta Nacional 015.

Según informaron las autoridades, un Peugeot 308 conducido por un hombre de 38 años colisionó de atrás contra un Fiat Palio, manejado por un hombre de 41 años, que circulaba en el mismo sentido hacia el este.

El impacto provocó el despiste de ambos vehículos, aunque la circulación en la ruta no se vio afectada. En el Fiat Palio viajaban tres acompañantes, de los cuales una mujer de 60 años debió ser asistida y trasladada al Hospital Masvernat.

Afortunadamente, las lesiones no revistieron gravedad.

La Policía y los servicios de emergencia trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad y asistir a los involucrados, mientras se investigan las circunstancias que originaron el siniestro. Ahora