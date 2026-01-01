Conductor se durmió al volante y volcó su auto sobre ruta entrerriana

Un automóvil volcó en la mañana de este jueves en la Ruta Provincial 35, a la altura del kilómetro 15. El conductor, un hombre de 37 años, fue trasladado al hospital de Seguí, donde se confirmó que sufrió politraumatismos leves.

El conductor de un automóvil Volkswagen Gol Power perdió el control del rodado y volcó a la altura del kilómetro 15 de la Ruta Provincial 35. Como consecuencia del accidente, que se registró a las 7.30 de este jueves 1º de enero, el hombre de 37 años requirió atención médica y debió ser trasladado al hospital de Seguí.