Conductor se durmió al volante y volcó su auto sobre ruta entrerriana

Un automóvil volcó en la mañana de este jueves en la Ruta Provincial 35, a la altura del kilómetro 15. El conductor, un hombre de 37 años, fue trasladado al hospital de Seguí, donde se confirmó que sufrió politraumatismos leves.
El conductor de un automóvil Volkswagen Gol Power perdió el control del rodado y volcó a la altura del kilómetro 15 de la Ruta Provincial 35. Como consecuencia del accidente, que se registró a las 7.30 de este jueves 1º de enero, el hombre de 37 años requirió atención médica y debió ser trasladado al hospital de Seguí.
Posteriormente, desde el nosocomio se informó que el conductor presentaba politraumatismos de carácter leve. De acuerdo con la información médica brindada, no se constataron lesiones de gravedad.
Según las primeras averiguaciones realizadas por la Policía, el siniestro se habría producido cuando el conductor se quedó dormido al volante, publicó Seguí Noticias.
Esa situación habría provocado un cambio de carril involuntario y la posterior pérdida de control del vehículo, que derivó en el vuelco. Elonce