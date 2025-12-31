Concepción del Uruguay: Falleció Natalia Tomaszewski (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el 31 diciembre de 2025.- Sus ahijados: Oscar y Lucia Cevey. Su sobrina: Mirta Cevey. Sus sobrinos políticos: Graciela Álvarez y Alejandro Castillo. Sus sobrinos nietos: Renzo Esposito y Morgan Erlich, Laura Cevey y Rodrigo Monge, Luciana Cevey y Mariano Bataglia. Sus Sobrinos Bisnietos: Facundo, Ana, Juan Diego y Francesco y familiares participan con profundo dolor de su fallecimiento y sus restos serán sepultados el miércoles 31 de diciembre a las 17,00 horas, en el cementerio local. –

Sala de velatorios: ALBERDI 563.- “SE AGRADECE UNA ORACIÓN POR SU ETERNO DESCANSO”

Concepción del Uruguay, Entre Ríos, SERVICIO: Previsión Casa Cevey S.R.L Alberdi 563.

