Evelyn Viganoni asumió como presidente del PRO Uruguay

Este lunes, en el salón de Termas Concepción, el PRO realizó el acto de asunción y presentación de sus nuevas autoridades departamentales. De la actividad participaron referentes partidarios de distintos puntos de la provincia, funcionarios del Ejecutivo provincial, los intendentes de Basavilbaso y Herrera, Hernán Besel y Carlos Bre, y el jefe de la Comuna Tala, Horacio Córdoba. También acompañaron afiliados, militantes y vecinos que se acercaron a participar, junto a autoridades de otras fuerzas políticas que integran la coalición oficialista provincial.

Durante el acto hicieron uso de la palabra, además de la presidente Evelyn Viganoni, el presidente saliente Leandro Clapier; el vicepresidente Jorge Satto; el secretario de Juventud departamental, Francisco González; y los asambleístas Horacio Córdoba y Mónica Portillo. Asimismo, se destacó la presencia de militantes de distintas localidades del departamento, una participación territorial que se reflejó en la conformación de una lista de consenso, integrada por diferentes corrientes internas del partido que coincidieron en la necesidad de fortalecer una alternativa política amplia y representativa.

En su discurso, Viganoni convocó a “trabajar de cara al vecino” y explicó que esta nueva etapa del partido se apoya en tres ejes centrales: equipo, compromiso y acción. “Sabemos el valor que tienen los equipos y contamos con uno sólido, que ya ha demostrado su capacidad. El compromiso es fundamental y no solo desde la conducción, sino también de quienes todavía no se animaron a dar el paso y participar activamente en la vida política como una forma de servicio a la comunidad”, expresó.

En ese sentido, remarcó que cuando hay equipo y compromiso “solo resta lo más importante: la acción”, y afirmó que “las buenas intenciones no pueden quedarse en la queja; si no nos gusta la realidad en la que vivimos, es con participación y con acción concreta como vamos a poder cambiarla”.

En esa misma línea, sostuvo que esta renovación del PRO Uruguay “responde a un deseo colectivo de hacer las cosas de otra manera” y señaló que la ciudad y el departamento “necesitan cambios profundos”. Al respecto, manifestó su convicción de que el partido y su equipo de trabajo “tienen la capacidad y la vocación para fortalecer el vínculo con los vecinos y construir propuestas superadoras en cada localidad del departamento”. Además, subrayó que el PRO Uruguay “está preparado para disputar los espacios donde se toman decisiones” y enfatizó que “es momento de hacer, más que de decir”.

Por su parte, el vicepresidente Jorge Satto destacó el crecimiento del partido a lo largo de los últimos años y recordó que el departamento logró contar con el primer municipio PRO de la provincia en 2015 y con la primera comuna PRO entrerriana en 2019, dos hitos importantes a nivel provincial. En ese marco, señaló que “somos un partido joven que, en poco tiempo, logró gobernar el país, la provincia y ocupar numerosos espacios institucionales”, y convocó a seguir trabajando con más fuerza de cara a lo que viene, en un proceso que definió como “una renovación con continuidad”.

Las autoridades partidarias ejercerán sus cargos por los próximos dos años. La conducción encabezada por Evelyn Viganoni se completa con Jorge Satto como vicepresidente; Valeria Breda como secretaria general; Francisco González como secretario de Juventud; y como vocales Valentina Wetzel, Federico Casaretto, Antonella Antivero, Diego Chareun, Priscila Gauna, Pablo Cáceres, Victoria Pintos, Santiago Luna y Jorgelina Casaretto. En tanto, los asambleístas titulares serán Marcos Oroño, Silvia Bernard, Horacio Córdoba y Mónica Portillo, mientras que Juan Pablo Breda y Candela Gauna se desempeñarán como asambleístas suplentes.

Comparte esto: Twitter

Facebook

