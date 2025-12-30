Concepción del Uruguay: Prefectura rescata a una persona en emergencia a bordo de una embarcación a la deriva

La Prefectura Naval Argentina, fuerza de seguridad dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, se constituye como el organismo especializado en la protección de la vida humana en el agua, la seguridad de la navegación y la prevención de ilícitos en el ámbito fluvial y marítimo. Su presencia en cada rincón del país es garantía de orden, profesionalismo y vocación de servicio.

Personal de la Estación Costera de la Prefectura Concepción del Uruguay protagonizó una intervención ejemplar, que refleja la importancia de la Prefectura como institución de referencia en materia de seguridad y asistencia en emergencias.

El hecho ocurrió cuando la Estación Costera recibió un alerta sobre la presencia de una embarcación que navegaba a la deriva con dos ocupantes a bordo, en inmediaciones de la desembocadura del Arroyo La China (fuera de jurisdicción SAR), progresiva al kilómetro 184 del Canal Secundario del Río Uruguay.

Ante la situación, se dispuso de inmediato el desplazamiento de un medio de superficie con personal propio, constatando a la altura del kilómetro 184, dentro del Arroyo La China, la existencia de un bote a remo sin nombre ni matrícula.

En su interior se encontraban dos hombres mayores de edad, y la persona a cargo de la embarcación se hallaba descompuesta, sin poder gobernar el bote. La rápida acción de los efectivos permitió el traslado de los ocupantes al Balneario Itapé, donde aguardaba el servicio de emergencias médicas previamente coordinado por el operador de la Estación Costera, haciéndose presente una ambulancia del Hospital J. J. de Urquiza, a cargo de facultativos, quienes procedieron a brindar asistencia primaria a los afectados y dispusieron el traslado de ambos al nosocomio local para su atención médica especializada.

Este accionar conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y el sistema de salud provincial refleja la importancia de la coordinación interinstitucional en la atención de emergencias, garantizando respuestas rápidas y eficaces que preservan la vida de las personas.

La intervención realizada en el Arroyo La China constituye un ejemplo concreto del compromiso permanente de la Prefectura Naval Argentina con la sociedad. La capacidad de respuesta, la coordinación con los servicios de emergencia y la vocación de servicio de su personal son pilares fundamentales que garantizan la seguridad en las aguas y la tranquilidad de la ciudadanía.

