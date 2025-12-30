Autovía Artigas: Conductor volcó al acomodar una toalla en el vidrio del lado del acompañante

De acuerdo a lo manifestado por el conductor ante las autoridades policiales, el siniestro se produjo cuando perdió el control del rodado al intentar acomodar una toalla en el vidrio del lado del acompañante. Ocurrió sobre la Ruta Nacional 14, cerca de Gualeguaychú.
Un automóvil perdió el control y terminó volcando sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 83, cerca de Gualeguaychú, durante la mañana de este martes.
Según se informó, el vehículo involucrado fue un Volkswagen Gol conducido por un hombre de 65 años, domiciliado en la localidad bonaerense de Tigre, quien viajaba acompañado por su esposa, de 62 años.
De acuerdo a lo manifestado por el conductor ante las autoridades policiales, el siniestro se produjo cuando perdió el control del rodado al intentar acomodar una toalla en el vidrio del lado del acompañante; el matrimonio viajaba desde Buenos Aires con destino a Bella Vista, provincia de Corrientes.
Como consecuencia, el automóvil se cruzó al carril contrario y realizó un vuelco de campana, quedando finalmente detenido sobre la calzada del carril Norte–Sur.
Ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar y trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú para su correspondiente evaluación médica. Posteriormente, el informe médico policial indicó que el conductor presentaba cortes en el cuero cabelludo y en el brazo y codo izquierdo, mientras que la mujer sufrió heridas cortantes en las manos producto de los vidrios y equimosis en la cabeza y en una mano.
Las lesiones fueron calificadas como leves y ambas personas permanecían en observación médica a la espera del alta.
En el lugar del siniestro trabajaron el médico policial, personal de Policía Científica y efectivos de Tránsito. Durante las actuaciones se implementó tránsito asistido por el carril rápido para garantizar la circulación vehicular. Elonce