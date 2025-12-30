Concepción del Uruguay: Intenso operativo de seguridad vial en ciudad con la retención de 25 motocicletas

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de las tareas de prevención y ordenamiento urbano que se vienen desarrollando, durante la noche de ayer se llevó a cabo un importante operativo de control vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

La actividad fue coordinada de manera conjunta entre la Jefatura Departamental Uruguay y la Municipalidad de Concepción del Uruguay, contando con la participación activa de:

Personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

Sección Motorizada.

Comando Radioeléctrico.

Área de Tránsito Municipal.

Como resultado de las inspecciones realizadas, se procedió a la retención de 25 motovehículos. Los motivos de estas medidas incluyeron diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, destacándose la circulación sin la documentación obligatoria y, en varios casos, conductores que no contaban con la autorización o licencia habilitante para manejar dichos rodados.

Desde esta Jefatura Departamental se solicita a toda la población regularizar la situación de sus vehículos y contar con la documentación pertinente antes de salir a la vía pública (Seguro obligatorio, Cédula, Licencia de conducir y casco).

El objetivo primordial de estos controles no es meramente sancionatorio, sino preventivo: buscamos que cada ciudadano pueda circular bajo las normas de seguridad necesarias, bajo la premisa de «cuidar y cuidarse», evitando siniestros que puedan enlutar a nuestras familias.

