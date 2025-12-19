Se aprobaron los nuevos lineamientos para la enseñanza de Inglés en el segundo ciclo de primaria

Mediante la resolución Nº 3542/25, el documento orienta la enseñanza hacia el desarrollo de la competencia comunicativa, la equidad en el acceso al aprendizaje de lenguas y el fortalecimiento escolar de los alumnos entrerrianos. Su propósito es promover experiencias de aprendizaje significativas e inclusivas, que permitan a los alumnos comprender e interactuar en la lengua extranjera, en articulación con los saberes del nivel primario. Esto adquiere especial relevancia dado que más de 342 escuelas primarias de la provincia enseñan al menos una lengua extranjera. Este paso consolida su presencia como parte de la formación integral del nivel.

«La aprobación de estos lineamientos representa un paso fundamental para seguir fortaleciendo la enseñanza del inglés en nuestras escuelas con un marco actualizado, pedagógico y didáctico, que respeta la diversidad de contextos de la provincia y acompaña el trabajo cotidiano de los docentes. Es un avance más en la construcción de una escuela primaria inclusiva, democrática y comprometida con el derecho a aprender», remarcó la directora de Educación Primaria del CGE, Mónica Schoenfeld.

La resolución se alinea con las leyes Nacional 26.206 y Provincial 9.890, que establecen la obligatoriedad de la enseñanza de una lengua extranjera en la educación primaria. Al formalizar este marco, se jerarquiza el área dentro de la ampliación de jornada, se brindan orientaciones claras para la planificación, la selección de contenidos y el trabajo situado, y de este modo se asegura continuidad en la progresión de saberes entre grados y ciclos. Además, favorece la articulación entre primaria y secundaria al definir prácticas que acompañan la transición entre niveles.

Actualmente se destinan 3.000 horas cátedra a cargo de 327 docentes, de los cuales el 80 por ciento cuenta con perfil idóneo. Las propuestas pedagógicas se desarrollan principalmente en formato de taller y adoptan modalidades diversas según cada institución, incluyendo escuelas de la Nueva Escuela Primaria (NEP), escuelas Nina, jornada completa y escuelas normales.