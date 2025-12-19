Concepción del Uruguay: Tras un procedimiento, recuperan moto recientemente robada

Según se confirmó a Génesis24, en un procedimiento realizado durante la noche de ayer, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída días atrás. El operativo tuvo lugar a las 20:34 horas en zona de calles Lacava y 10 del Norte Bis.

La intervención policial se originó tras recibir información sobre la presencia de un vehículo de dudosa procedencia en una vivienda de la zona. Al arribar al lugar, los efectivos fueron recibidos por una mujer de 43 años, tutora de un menor de 16 años, donde se efectuó el secuestro de una motocicleta Keller 110cc.

Al momento del hallazgo, el rodado se encontraba parcialmente desarmado. Tras realizar el chequeo mediante el sistema provincial, los agentes confirmaron que la unidad poseía un pedido de secuestro vigente.

La motocicleta había sido denunciada como sustraída el pasado 7 de diciembre, cuando su propietario, el ciudadano, reportó que desconocidos se la llevaron de la vereda de su casa en calle República del Líbano. La denuncia había sido radicada en la Comisaría Tercera.

Tras comunicar las novedades, la Fiscalía en turno dispuso, el secuestro formal del motovehículo, intervención del Verificador Policial y de la División Policía Científica para las pericias de rigor. En lo que respecta al menor de 16 años, tras cumplimentar los trámites legales, quedó desafectado de la causa bajo la guarda de su tutora.

El vehículo recuperado será restituido a su legítimo dueño una vez finalizadas las diligencias judiciales correspondientes.

