Frigerio entregó viviendas a 100 familias de Gualeguay

Acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani y la intendenta Dora Bogdan, el mandatario destacó el impacto social de este tipo de obras y remarcó la importancia del trabajo conjunto entre Nación, provincia y municipio para concretar políticas públicas que se traduzcan en soluciones reales para la comunidad.

Durante el acto, Frigerio subrayó el esfuerzo colectivo que permitió concretar el barrio y reafirmó el compromiso de la provincia con la entrega de viviendas en condiciones dignas. «Este es un sueño que empezó hace siete años y que hoy empieza a ser una realidad gracias al trabajo y la perseverancia de mucha gente. No son solo las viviendas, son los servicios; tenemos el compromiso de nunca más entregar casas sin servicios. Basta de viviendas a medio hacer que después se vandalizan y se destruyen, junto con los sueños de tanta gente», afirmó.

En ese marco, el gobernador destacó el valor social que adquieren las casas una vez habitadas por las familias. «Hoy es un día muy importante, pero más importante es mañana, cuando estas viviendas empiecen a transformarse en un verdadero hogar, cuando las familias regresen del trabajo y de la escuela y se sienten alrededor de la mesa familiar. Ahí es cuando este sueño empieza a concretarse de verdad», expresó.

Finalmente, Frigerio agradeció a los vecinos de Gualeguay y envió un mensaje de cierre de año. «Le agradezco a Dios la oportunidad de poder participar de esta fiesta como gobernador y quiero decir gracias a todos los vecinos por el aguante, la paciencia y el cariño. Les deseo una Navidad en paz, en familia, y un gran 2026, que sea mejor que los últimos años que han sido muy difíciles. Que sean muy felices en estos hogares que empiezan a construirse desde hoy», concluyó.

Por su parte, la intendenta Dora Bogdan remarcó la importancia de la entrega para la comunidad. «Hoy no es un día más. Es uno de esos días que quedan grabados para siempre en la vida de una familia y también en la historia de una comunidad, porque no estamos entregando solamente casas, estamos entregando hogares y sueños largamente esperados», expresó. Además, sostuvo que «estas 100 viviendas representan mucho más que una obra; representan la certeza de que el esfuerzo vale la pena y de que cuando el Estado acompaña y las familias se comprometen, las cosas suceden».

Del acto participaron también el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals; los ministros de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el diputado nacional, Francisco Morchio; el senador provincial, Casiano Otaegui y el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, entre otras autoridades.

Las viviendas fueron adjudicadas mediante sorteo y beneficiaron a familias de distintos sectores, entre ellos personal de bomberos, seguridad, salud y educación, personas con discapacidad, empleados municipales, integrantes del cupo trans y vecinos particulares. Tras la bendición del lugar, las autoridades recorrieron las viviendas junto a las familias adjudicatarias.