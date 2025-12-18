Un niño fue rescatado inconsciente de una pileta en las termas de Federación y permanece internado

Un menor de aproximadamente tres años fue auxiliado tras ser hallado con signos de ahogamiento en un complejo termal. Fue trasladado de urgencia al hospital y derivado a Concordia.
Un grave incidente se registró en la tarde de este jueves en las termas de Federación, cuando un niño de aproximadamente tres años fue hallado inconsciente en una de las piletas del complejo, con aparentes signos de ahogamiento.
Según se informó de la Jefatura de Policía, alrededor de las 16.30, personal policial fue comisionado al predio tras un llamado de alerta que advertía sobre la presencia de un menor en riesgo de vida. Al arribar al lugar, tomaron conocimiento de que el niño había sido rescatado del agua sin conocimiento.
De inmediato, el menor fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital San José. Durante el trayecto, fue acompañado por personal guardavidas del complejo, quien le practicó maniobras de respiración asistida y reanimación cardiopulmonar (RCP), con el objetivo de estabilizar sus signos vitales.
Una vez en el nosocomio local, el niño recibió las primeras atenciones médicas por parte del personal de guardia. Tras la evaluación inicial, los profesionales resolvieron su derivación al Hospital Masvernat de Concordia, donde se le realizarían estudios y tratamientos de mayor complejidad, acorde a su estado de salud. Permanece internado bajo observación. (Elonce)