Concepción del Uruguay: Funcionaria de franco alertó sobre un robo y logró se detuviera al ladrón

Según se confirmó a Génesis24, en un procedimiento que destacó por la coordinación y el compromiso profesional, personal del Comando Radioeléctrico y la Sección Motorizada detuvieron este mediodía a un hombre de 29 años por el delito de hurto en flagrancia.

El hecho se desencadenó alrededor de las 11:40 horas en la intersección de 14 de Julio y Rocamora.

La intervención comenzó cuando una funcionaria, quien se encontraba de franco de servicio caminando por la zona, observó el momento exacto en que un sujeto sustraía un casco de una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública.

Sin perderlo de vista, la funcionaria dio inmediato aviso a la Sala de Comando (101) mientras seguía al sospechoso. Gracias a su precisa información, los efectivos de la Sección Motorizada lograron interceptar y aprehender al individuo, identificado como un sujeto de 29 años, en la esquina de Rocamora y Millán.

Mientras el sospechoso era identificado, la policía inició la búsqueda de la propietaria del elemento. La damnificada, una joven de 28, fue localizada en la Peatonal Rocamora. Tras ser informada de lo sucedido, se dirigió a la Jefatura para radicar la denuncia correspondiente.

La Fiscal Auxiliar Dra. Lara Plescia dispuso las siguientes medidas: secuestro del casco y su inmediata entrega a la propietaria y alojamiento del aprehendido en la Alcaidía de la Comisaría Primera.

El joven de 29 años quedó a disposición de la justicia bajo la carátula de «Hurto en Flagrancia», resaltándose la importancia del aviso oportuno y la vigilancia de la funcionaria policial fuera de su horario laboral.

Comparte esto: Twitter

Facebook

