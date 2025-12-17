Entre Ríos participó de la última reunión anual del Consejo Federal de Salud

El encuentro estuvo presidido por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y congregó a responsables y representantes de las carteras sanitarias provinciales. En esta oportunidad, la reunión tuvo lugar en la sede de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán.

Durante la jornada se abordó una amplia agenda de temas estratégicos. Entre ellos, se presentaron los principales lineamientos del Plan Nacional de Calidad 2025-2030, así como el Plan Estratégico y Federal de Donación y Trasplante 2026-2028, que busca consolidar una política integrada y equitativa en todo el territorio nacional.

El titular de la cartera sanitaria entrerriana, Daniel Blanzaco sostuvo que en el encuentro, «se anunció que, en lo que va de 2025, Argentina alcanzó el récord histórico de donación de órganos y tejidos realizados, lo cual es un hecho importante atendiendo además a que desde Entre Ríos también se viene trabajando fuertemente». Recordó que este año se inauguró el Laboratorio de Inmunohematología e Histocompatibilidad en el hospital San Martín de Paraná, que es único en la región.

Otro de los temas abordados durante la jornada fue la importancia de mejorar las coberturas de los esquemas en el Calendario Nacional de Vacunación y de monitorear el stock a fin de mejorar el sistema de distribución y logística. «Consideramos que resulta fundamental continuar fortaleciendo todas las acciones tendientes a promover la vacunación y completar esquemas, ya que se trata de la mejor herramienta para prevenir enfermedades», destacó Blanzaco. Y agregó: «También hay que tener presente que el Calendario Nacional tendrá modificaciones desde el 1 de enero de 2026 con respecto a la vacuna triple viral y en esto tendremos que trabajar fuertemente».

Las autoridades también participaron de la exposición del Informe de Demografía y Salud, una herramienta clave para el análisis de la situación sanitaria del país y para la toma de decisiones basadas en evidencia, teniendo en cuenta las particularidades regionales y las dinámicas poblacionales.

Tras la reunión plenaria, los ministros y representantes realizaron una recorrida por los laboratorios de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) y de Bacteriología Especial del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI), donde se interiorizaron sobre el trabajo que se lleva adelante en materia de investigación, diagnóstico y respuesta ante enfermedades de alto riesgo.