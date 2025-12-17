Tiempo en Entre Ríos: lentamente vuelve el calor y para este miércoles se anuncian 30°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que un miércoles con temperaturas más cálidas en la provincia. En ese sentido, las máximas rondarán los 30°C.

Hasta el fin de semana próximo, no hay anuncio de precipitaciones. Las temperaturas seguirán en ascenso esta semana.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. En la capital y alrededores se espera una mañana con cielo despejado y una tarde algo nublada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 15 grados y una máxima de 29 grados. Allí también se prevé un miércoles despejado y con algunas nubes por la tarde.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 29 grados. En estas localidades se espera por una jornada parcialmente nublada.

