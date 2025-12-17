Provincia proyecta $88 mil millones de superávit

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos difundió un análisis sobre el Proyecto de Presupuesto 2026 de la provincia.

El estudio del Presupuesto 2026 destaca que el gobierno prevé un resultado financiero positivo de $88 mil millones.

En materia de ingresos, la coparticipación nacional será nuevamente la principal fuente, con $3.333 mil millones (54% del total). Los tributos provinciales aportarían el 20% ($1.214 mil millones), mientras que las contribuciones a la seguridad social sumarían $982 mil millones.

El gasto total previsto asciende a $6.446 mil millones, con un 91% destinado a gastos corrientes y un 9% a gastos de capital. El 70% corresponde a gastos rígidos (salarios, seguridad social y coparticipación a municipios), lo que deja una acotada posibilidad de giro del dinero para otras funciones. La inversión pública crecería 188%, alcanzando los $480 mil millones, equivalente al 7,4% del total del gasto.

En el capítulo de Seguridad Social, el déficit de la misma pasaría de –$471 mil millones en 2025 (en dólares -382 millones ) a –$184 mil millones en 2026 (en dólares -120 millones), por mayores contribuciones y menores prestaciones.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones proyecta ingresos y gastos por $1.174 mil millones, dentro de los primeros se identifica un aporte de la Administración Central equivalente a $194 mil millones para cubrir pasividades de la misma.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) presenta un presupuesto equilibrado, con ingresos y egresos por $289 mil millones.

En cuanto al endeudamiento, en 2026 la provincia deberá afrontar $537 mil millones en obligaciones: $433 mil millones en amortizaciones y $104 mil millones en intereses. La deuda en dólares implicará pagos por U$S114 millones, mientras que los compromisos con entidades financieras sumarán $141 mil millones. Estos pagos demandarán un alto esfuerzo financiero del Estado provincial.