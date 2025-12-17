Provincia proyecta $88 mil millones de superávit

El estudio del Presupuesto 2026 destaca que el gobierno prevé un resultado financiero positivo de $88 mil millones.
En materia de ingresos, la coparticipación nacional será nuevamente la principal fuente, con $3.333 mil millones (54% del total). Los tributos provinciales aportarían el 20% ($1.214 mil millones), mientras que las contribuciones a la seguridad social sumarían $982 mil millones.
El gasto total previsto asciende a $6.446 mil millones, con un 91% destinado a gastos corrientes y un 9% a gastos de capital. El 70% corresponde a gastos rígidos (salarios, seguridad social y coparticipación a municipios), lo que deja una acotada posibilidad de giro del dinero para otras funciones. La inversión pública crecería 188%, alcanzando los $480 mil millones, equivalente al 7,4% del total del gasto.
En el capítulo de Seguridad Social, el déficit de la misma pasaría de –$471 mil millones en 2025 (en dólares -382 millones ) a –$184 mil millones en 2026 (en dólares -120 millones), por mayores contribuciones y menores prestaciones.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones proyecta ingresos y gastos por $1.174 mil millones, dentro de los primeros se identifica un aporte de la Administración Central equivalente a $194 mil millones para cubrir pasividades de la misma.
La Obra Social de Entre Ríos (OSER) presenta un presupuesto equilibrado, con ingresos y egresos por $289 mil millones.
En cuanto al endeudamiento, en 2026 la provincia deberá afrontar $537 mil millones en obligaciones: $433 mil millones en amortizaciones y $104 mil millones en intereses. La deuda en dólares implicará pagos por U$S114 millones, mientras que los compromisos con entidades financieras sumarán $141 mil millones. Estos pagos demandarán un alto esfuerzo financiero del Estado provincial.