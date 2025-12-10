Este fin de semana llega la “Expo Caseros” 2025

Este sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025 en el Predio del Ferrocarril llega la segunda edición de la “Expo Caseros. Agroindustrial, Educativa, Emprendedora y Comercial”.

La Expo se desarrollará a partir de las 17:00 horas el día sábado 13, mientras que el domingo 14 de diciembre los horarios serán de 9:30 a 11:30 horas y desde las 17:00 horas, y contará con Exposición de la Industria Agrícola, Avícola y Ganadera; Stands Comerciales y educativos; Charla; Emprendimientos, Artesanos; Patio de Comidas; Presentaciones Artísticas y Shows Musicales en Vivo.

Conocé el Cronograma de Actividades y Shows Artísticos:

SÁBADO 13/12/2025

• 15:00 hs: Capacitación “Emprendedurismo Feriante”, a cargo de Desarrollo Emprendedor de Provincia – Centro Cultural “Margarita Thea”.

• 17:00 hs: Inicio de la Expo – Feria, Paseo de Emprendedores.

• 20:00 hs: Acto de Apertura. Presentación de los Carnavales de Caseros 2026.

• 20:30 hs: “Effect Domino”

• 21:00 hs: “Lautaro Turano”

• 22:00 hs: “Eme Cumbia”

• 23:00 hs: “La Don César”

• 00:00 hs: “Capelina”

DOMINGO 14/12/2025

• 9:30 a 11:30 hs: Feria, Paseo de Emprendedores.

• 17:00 hs: Apertura de la Expo – Paseo de Emprendedores.

• 19:00 hs: “Grupo Itay”

• 19:30 hs: “Costeros del Gualeguay”

• 20:00 hs: “Dúo Caminos”

• 21:00 hs: Reinaldo Latour y “Coro Estable de Caseros”

• 21:30 hs: “La sin nombre band”

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Acompaña: Dirección de Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos

Organiza: Municipalidad de Caseros

CAPACITACIÓN PARA EMPRENDEDORES EN LA EXPO CASEROS 2025

En el marco de la Expo Caseros 2025 el sábado 13 de diciembre a las 15:00 horas se desarrollará la Capacitación “Emprendedurismo Feriante” con la coordinación de la Dirección de Desarrollo Emprendedor de la Provincia.

Esta capacitación, libre y gratuita, está destinada a los artesanos que forman parte del Paseo Emprendedor de la Expo y público general con interés en la temática.

La charla estará a cargo de Roberto Xavier Zubizarreta, y en la misma se tratarán temas como: logística de la feria, armado de stand, espacio e iluminación, estrategias para vender en ferias, cómo desarrollar la presentación de nuestros productos/servicios desde el marketing, etc.

Quienes deseen participar deben realizar su inscripción en: https://forms. comunicacionentrerios.com/f/ 296/expocaseros

Comparte esto: Twitter

Facebook

