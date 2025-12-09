Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día Miércoles 10 de Diciembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

SECRETARIA

Un cargo de Secretaria, Escuela Nº 88 “Buenos Aires”, 1º Categoría. En reemplazo de LENCINA Fabiana Andrea. Abierto por Jubilación. T.M. TOMA, DIFERDA AL 01/01/2026.

MAESTRO DE CICLO JORNADA COMPLETA

Maestro de Ciclo Jornada Completa, Escuela N°87 “San Luis” Jornada Completa- Favorable. 3° Categoría Villa Mantero. En reemplazo de AZCURRAIN, Micaela Camila. Licencia Articulo 12 B hasta el 24/12/25. 2do grado. De 8hs a 15:30hs. 5° LLAMADO

Maestra de ciclo Jornada Completa. Escuela N°110 “Dr. Benjamin Victorica”. 2da categoría, favorable. En reemplazo de GARIN Maria José, licencia Articulo 16 U hasta el 16/12. 1er grado. 3°LLAMADO

MAESTRO DE CICLO

Maestro de grado. Escuela N° 9 “Matias Zapiola”. Favorable- 2da Categoria, Basavilbaso. En reemplazo de KORELL, Brenda Vanina. Licencia Articulo 12B. Hasta el 17/12/25. 3er grado, Turno Mañana. De 7 a 12 hs.

Maestro de Ciclo, Escuela n° 38 “Roque Saenz Peña”. 2da Categoría. En reemplazo de ORNETTI Laura. Licencia 16U. Hasta el 31/12/25. 1° grado. Turno tarde. 1°llamado

Maestro de grado Escuela N° 91 “La Pampa”, 2ª cat. Basavilbaso. Favorable. En reemplazo de DUARTE, María Alejandra. Licencia Articulo 16U hasta 23/12/2025. 5to grado. Turno Mañana de 7 a 12 hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N°113 “Maestro Julio César Soto”. 2da categoría urbana, NINA -NEP en reemplazo de LABRIOLA, Luis Antonio. Licencia Articulo 12B hasta 28/12/2025, 6to Grado, Turno Mañana, de 8 a 12 hs. 1°LLAMADO.

Maestro de Ciclo, Escuela N°117 “20 de Junio”, 2da categoría. En reemplazo de Flores, Verónica, Licencia Articulo 12C hasta 02/01/2026. Turno Tarde de 13.00hs a 18.00 hs . grado 3er grado.

NIVEL INICIAL

CARGOS DOCENTES SUPLENTES PARA RECESO ESCOLAR FUNCIONAL ANUAL 2025-2026

Designación hasta el 20/02/2026 inclusive

UENI N°12 “Evita”

-1 cargo de Maestra de Sección de Nivel Inicial. Sala de 1 año. Turno Mañana

-1 cargo de Maestra de Sección de Nivel Inicial. Sala de 2 años. Turno Mañana

-1 cargo de Maestra de Sección de Nivel Inicial. Sala de 3 años. Turno Mañana.

JMI “POLILLITAS”.

Con jornada extendida, de 6 a 12 horas.

-1 cargo de Maestra de Sección de Nivel Inicial. Sala de 45 dias a 1 año. Turno Mañana.

-1 cargo de Maestra de Sección de Nivel Inicial. Sala de 1 año. Turno Mañana.

-1 cargo de Maestra de Sección de Nivel Inicial. Sala de 2 años. Turno Mañana.

-1 cargo de Maestra de Sección de Nivel Inicial. Sala de 3 años. Turno Mañana

MAESTRO DE FRANCES

Maestro/a de Francés, Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”, 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de SOSA, Gisela Cintia. Licencia Artículo 14º, hasta el 23/12. 3º y 4º grado, Turno Tarde. Horario: lunes, de 13hs a 14:20hs – martes, de 14:30hs a 16hs – miércoles, de 13hs a 13:40hs – jueves, de 13:40 a 15:10

MAESTRO DE ARTES VISUALES

Maestro de Artes Visuales. Escuela N°83 “Mesopotamia Argentina”, en reemplazo de IMPINI, Vivíana. Licencia Articulo 12B, hasta el 21/12/25. Lunes de 13:15 a 17:15; Jueves de 14:05 a 17:15. Comparte con Escuela N2: Miércoles de 13 a 17; Jueves de 13 a 13:40 y Viernes de 13 a 17.5° LLAMADO