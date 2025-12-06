Concepción del Uruguay: Joven motociclista perdió el control de su rodado e impactó contra automóvil estacionado

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial se registró anoche en Avenida Tavella, cuando un joven motociclista se despistó al cruzarse otro rodado, terminando por impactar contra un vehículo que se encontraba estacionado. Afortunadamente, no se registraron lesionados.

Personal de la Comisaría Primera fue comisionado al lugar tras un aviso del Comando Radioeléctrico. Allí se entrevistaron con un joven de 20 años, conductor de una motocicleta Yamaha color azul.

El joven informo que circulaba por Av. Tavella en sentido norte a sur, cuando una motocicleta de la cual no pudo recordar características se le cruzó repentinamente. Esta maniobra lo obligó a perder el equilibrio.

Como consecuencia, el joven colisionó contra un automóvil Chevrolet Agile que se hallaba estacionado en la vía pública, propiedad de una ciudadana de 31.

Se hizo presente personal médico, quienes asistieron al joven, pero no constataron lesiones. Se labraron las actuaciones de estilo correspondientes.

