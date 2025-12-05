La provincia fortalece el control público con la inclusión del expediente digital en el Tribunal de Cuentas

El convenio -suscripto por el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, y el Secretario de Modernización, Emanuel Gainza- establece un plan de trabajo conjunto para fortalecer la trazabilidad, la transparencia y la seguridad jurídica de los expedientes electrónicos, alineado con la normativa provincial y nacional vigente.

Además, el convenio garantiza al Tribunal de Cuentas el acceso institucional oportuno y seguro a los documentos electrónicos necesarios para sus auditorías, e incluye la meta estratégica de evaluar la interoperabilidad entre sus propios sistemas y el GDE a mediano plazo, lo que permitirá acelerar tiempos y reducir costos administrativos.

Luego de la firma, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, aseguró que «este convenio es un paso más dentro de la decisión firme del gobernador de impulsar el proceso de modernización más importante en la historia de Entre Ríos. Bajo este eje de gobierno iniciamos la digitalización integral de los trámites administrativos. Y hoy puedo decir con orgullo que, después de dos años, aquel punto de partida en el que no había un solo expediente digital quedó atrás. Es un logro que debemos destacar y valorar, porque demuestra que la modernización no es un discurso, sino una política que se concreta con hechos».

Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, destacó que «este convenio representa un paso fundamental para fortalecer el control público en Entre Ríos» y señaló que «la inclusión del expediente digital al trabajo del Tribunal permite modernizar las auditorías sin perder la rigurosidad que exige nuestra misión».

«Este proceso de modernización se desarrolla respetando íntegramente la autonomía funcional del Tribunal de Cuentas. Incorporar tecnología no implica modificar nuestros criterios de control, sino potenciarlos», agregó.

Finalmente, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, explicó que el acuerdo permite ordenar el flujo de información y que el Tribunal de Cuentas pueda trabajar directamente sobre expedientes digitales con mayor seguridad y trazabilidad. «Un Estado moderno necesita procesos claros y datos confiables. Este paso va en esa dirección», indicó.

También remarcó que digitalizar el control público mejora la eficiencia de toda la administración. «Cuando eliminamos papeles y unificamos sistemas, reducimos tiempos y evitamos errores. Eso libera capacidad de trabajo y nos permite enfocarnos en brindar mejores servicios a los entrerrianos», afirmó.