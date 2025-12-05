Concepción del Uruguay: Corte del servicio de energía eléctrica en distintos barrios de la ciudad

Tras la desinformación generada a través de redes sociales por el corte del servicio eléctrico en varios puntos de la ciudad, que provocó múltiples consultas a este medio, pudo confirmarse que anoche, a las 23:33, el mismo fue por una falla en un distribuidor de media tensión que generó un daño interno en la Estación Transformadora Uruguay.

Las protecciones actuaron correctamente para aislar la falla y evitar que afectara a más zonas.