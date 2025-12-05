Concepción del Uruguay: Corte del servicio de energía eléctrica en distintos barrios de la ciudad

Tras la desinformación generada a través de redes sociales por el corte del servicio eléctrico en varios puntos de la ciudad, que provocó múltiples consultas a este medio, pudo confirmarse que anoche, a las 23:33, el mismo fue por una falla en un distribuidor de media tensión que generó un daño interno en la Estación Transformadora Uruguay.
Las protecciones actuaron correctamente para aislar la falla y evitar que afectara a más zonas.
- El servicio quedó normalizado alrededor de la 1:10.
Por protocolo, ante daños internos en instalaciones de Enersa, se realiza una verificación presencial. Esto puede extender los tiempos de reposición. Una vez confirmado el origen del inconveniente, se avanzó con las maniobras para normalizar el suministro.
Zonas afectadas
Defensa Sur, 3 Arroyos, Irigoyen, Plaza Ramírez, Vialidad, Allais, Díaz Vélez, Centro Norte, Frigorífico, Almacén Silva, Becar y Sur.
Canales de contacto:
0800-777-0080 SATI (24 horas) | @enersaarg