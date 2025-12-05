Encontraron sin vida a una persona que llevaba varios días desaparecida

La persona fue encontrada por personal policial en el interior de una plantación deforestada. Había desaparecido en la ciudad de Federación y era buscada desde hace ya algunos días.
De acuerdo con lo que e pudo saber, durante la jornada de este viernes, personal policial de las distintas áreas de la Jefatura Departamental Federación llevó a cabo un operativo de rastrillaje, en busca de Mario Norberto Almaida, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 28 de noviembre.
Según indicaron, alrededor de las 10:00 de la mañana, los agentes localizaron en el interior de una plantación deforestada con renuevos, hacia el fondo de la propiedad del interesado, a unos 500 metros de la Ruta 14. El cuerpo fue hallado sin vida, en un avanzado estado de descomposición.
En el lugar trabajó el médico de policía y personal de la División Científica, en conocimiento de la fiscal en turno, quien dispuso el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial a los fines de practicar la correspondiente autopsia.
Diario Río Uruguay