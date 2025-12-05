Colón: Detenidos tras un intento de robo

Según supo Génesis24, en horas de la mañana, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino tras un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de dos individuos que se encontraban forcejeando un carrito de comidas en inmediaciones de Calles Alejo Peyret y Tratado del Pilar de la ciudad.

De inmediato, móviles policiales se dirigieron al lugar, logrando interceptar a los sospechosos en la intersección de Calles Paysandú y 3 de Febrero de esta localidad. Los mismos llevaban mochilas que contenían mercaderías varias sin poder justificar su procedencia, brindando versiones dudosas e incoherentes.

Al recorrer la zona, se entrevistó a la propietaria de un carro de comidas, quien manifestó que personas desconocidas habrían violentado su puesto y sustraído elementos de similares características a los secuestrados. Asimismo, otro comerciante constató la puerta de ingreso forzada de su carrito, aunque sin advertir faltantes.

Comunicada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión de ambos sujetos y su alojamiento en Sede Policial, a su disposición por Robo en Grado de Tentativa.

Comparte esto: Twitter

Facebook

