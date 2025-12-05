Mundial 2026: Austria, Argelia y Jordania serán los rivales de Argentina en la fase de grupos
Este viernes se realizó en Washington el sorteo del Mundial. Argentina integra el grupo J y enfrentará a las selecciones de Austria, Argelia y Jordania.
El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, fue el escenario este viernes del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. La Selección Argentina es cabeza de serie del Grupo J y enfrentará a Austria, .
Lionel Scaloni, el encargado de llevar la Copa del Mundo
Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, fue el encargado de llevar la Copa del Mundo al escenario. Luciendo guantes blancos, dejó el ansiado trofeo; se refirió a la gesta en Qatar 2022, y en particular al encuentro ganado ante Francia en la definición del certamen: “La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo siguió creyendo a pesar de las dificultades y nunca pensamos que podría terminar mal. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera la gente de nosotros”.
Trump recibió el premio de la Paz de la FIFA
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, subió al escenario en compañía de Infantino para hacer oficial la entrega de la estatuilla. El presidente de la FIFA lo definió como «un líder que se preocupa por la gente, que quiere un ambiente seguro» y añadió: “Por eso, a sus acciones, a su manera, quiero darle mi apoyo y el de la comunidad de todo el fútbol a todas sus decisiones de hacer un mundo más seguro”.
A continuación, Trump dio un breve discurso: “Es uno de los honores más importantes de mi vida, queremos salvar millones de vidas. El Congo es un ejemplo, India, Pakistán, lugares donde la guerra pudo terminar. Lo hemos logrado en algunos sitios, en otros no. Lo he conocido a Infantino, vamos a romper récords de venta de entradas en este gran evento del mundo del fútbol. Nunca se vieron los números que ofrecerá esta Copa del Mundo. Quiero agradecer a mi familia, vamos a dar un evento que el mundo nunca vio. Tenemos una gran relación con Canadá y México. Quiero agradecerles a los dos por haber venido, y les quiero agradecer a todos”.
Así quedaron todos los grupos y el camino completo de 16avos
Argentina será parte del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El camino de cada selección hacia un torneo que tendrá formato ampliado y una fase inicial más extensa que en ediciones anteriores.
El sorteo del Mundial 2026 dejó definidos los doce grupos de la primera fase, con varios cruces fuertes y otros aún abiertos por los repechajes pendientes.
La base del cuadro ya marca el camino de cada selección hacia un torneo que tendrá formato ampliado y una fase inicial más extensa que en ediciones anteriores, según pudo saber Agencia Noticias Argentinas.
En el Grupo A, México deberá manejar la presión de local ante Sudáfrica y Corea del Sur, mientras espera por el ganador del repechaje entre Macedonia del Norte, Dinamarca, República Checa o Irlanda.
Canadá encabeza el Grupo B con un escenario incierto: su segundo rival saldrá del cruce entre Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina; completan Qatar y Suiza.
Brasil lidera el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, en una zona sin definiciones pendientes desde la zona del repechaje. Estados Unidos comparte el Grupo D con Paraguay y Australia, a la espera del cupo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.
Alemania tendrá en el Grupo E a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, mientras que Países Bajos y Japón encabezan un Grupo F que se completará con el ganador del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia o Armenia, además de Túnez.
Bélgica parte como favorita en el Grupo G frente a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. España compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, con uno de los cruces más atractivos.
El denominado «Grupo de la Muerte» será el que Francia lidera, el Grupo I, junto con Senegal, Noruega y un cupo pendiente entre Irak, Bolivia o Surinam, con tres seleccionados que tienen serias chances de avanzar.
Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, en un cuadro sin repechajes y uno de los más accesibles del torneo.
Portugal aparece en el Grupo K y espera por Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo; además tendrá a Uzbekistán y Colombia. Inglaterra encabeza el Grupo L junto a Ghana, Croacia y Panamá.
Así es el camino del Mundial 2026:
2° Grupo A vs. 2° Grupo B
1° Grupo E vs. 3° Grupo A/B/C/D/F
1° Grupo F vs. 2° Grupo C
1° Grupo C vs. 2° Grupo F
1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H
2° Grupo E vs. 2° Grupo I
1° Grupo A vs. 3° Grupo C/E/F/H/I
1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K
1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F/I/J
1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J
2° Grupo K vs. 2° Grupo L
1° Grupo H vs. 2° Grupo J
1° Grupo B vs. 3° Grupo E/F/G/I/J
1° Grupo J vs. 2° Grupo H
1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L
2° Grupo D vs. 2° Grupo G
Grupo A: México – Sudáfrica – Corea del Sur – Macedonia del Norte/Dinamarca/República Checa/Irlanda
Grupo B: Canadá – Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina – Qatar – Suiza
Grupo C: Brasil – Marruecos – Haití – Escocia
Grupo D: Estados Unidos – Paraguay – Australia – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo
Grupo E: Alemania – Curazao – Costa de Marfil – Ecuador
Grupo F: Países Bajos – Japón – Ucrania/Suecia/Polonia/Armenia – Túnez
Grupo G: Bélgica – Egipto – Irán – Nueva Zelanda
Grupo H: España – Cabo Verde – Arabia Saudita – Uruguay
Grupo I: Francia – Senegal – Irak/Bolivia/Surinam – Noruega
Grupo J: Argentina – Argelia – Austria – Jordania
Grupo K: Portugal – Nueva Caledonia/Jamaica/República Democrática del Congo – Uzbekistán – Colombia
Grupo L: Inglaterra – Ghana – Croacia – Panamá