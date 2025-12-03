Tiempo: a partir de este miércoles llegan los días de calor intenso a la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este miércoles se presentará con buenas condiciones climáticas en Entre Ríos. En ese sentido se anuncia un día mayormente soleado con máximas que rondarán los 30°C.

En el transcurso de la semana, las temperaturas irán creciendo y se espera que los picos se den el fin de semana. Para el domingo se esperan 34 grados.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo ligeramente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados. Allí también se prevé un día soleado, con presencia de algunas nubes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 30 grados. En estas localidades, se espera un día ligeramente nublado.

Ahora